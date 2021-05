Schützengilde Borgwedel-Stexwig : Corona-Folge: Ines Greve-Beyer und Christian Beyer bleiben Regenten

Weil das Schützenfest ausfällt, geht das Königspaar Ines Greve-Beyer und Christian Beyer in seine nächste Amtszeit.

Borgwedel | Es ist ein echtes Novum in der Geschichte der Schützengilde Borgwedel-Stexwig: Das Königspaar Ines „die Fröhliche“ Greve-Beyer und Christian „der Prüfende“ Beyer geht in das dritte Jahr seiner Amtszeit, weil auch in diesem Jahr die Gilde corona-bedingt ausfällt. 2019 wurden Ines Greve-Beyer und Christian Beyer, die auch im reellen Leben ein Paar sind,...

