Schule in der Corona-Pandemie : „Ich wünsche mir ein möglichst normales Schuljahr"

Am Montag beginnt wieder die Schule. Carsten Schmolling, Leiter der Lornsenschule in Schleswig, berichtet, was er sich für das neue Unterrichtsjahr wünscht.

Schleswig | Am Montag beginnt die Schule. Mit der Hoffnung auf ein möglichst normales Schuljahr schwingt auch die Sorge vor der Ausbreitung der Delta-Variante und einer erneuten Ausbreitung des Coronavirus mit. Carsten Schmolling ist seit vier Jahren Leiter der Lornsenschule in Schleswig. Im Interview mit SN-Redaktionsmitglied Michelle Ritterbusch blickt der 62-J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.