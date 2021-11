Maisanbau komplett einstellen? : CDU-Bezirksverband Stapelholm kritisiert Landwirtschaftsminister Albrecht

Die CDU Stapelholm kritisiert Landwirtschaftsminister Albrecht für ein Handbuch der Heinrich-Böll-Stiftung, in der Verzicht auf Maisanbau gefordert wird. Albrecht will demnächst die Leitung der Stiftung übernehmen.

Erfde | Der CDU-Bezirksverband Stapelholm richtet harsche Kritik an den Kieler Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (B90/Grüne) und die Heinrich-Böll-Stiftung. „Der Minister zeigt, dass er kein Händchen für die Interessen Schleswig-Holsteins hat“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes. Kaum, dass sein geplanter Wechsel an die Spitze der grü...

