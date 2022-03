Amt Haddeby : „Busdorf hilft“: Große Hilfaktion für die Ukraine ins Leben gerufen

In Busdorf sorgen viele verschiedene Stellen dafür, dass eine gut koordinierte Hilfsaktion Spenden dort hinbringt, wo sie ankommen. Wo Geld- und Sachspenden angenommen werden, lesen Sie hier.

04. März 2022, 12:37 Uhr

Busdorf | Die Situation in der Ukraine hat sich dramatisch zugespitzt: Beschädigte Infrastruktur, mangelnde Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln, Angst ums Überleben. Millionen Menschen in den Kriegsgebieten sind in Not. Tausende Frauen und Kinder sind derzeit auf der Flucht, die ebenso humanitäre Hilfe benötigen, Schutz und Sicherheit suchen.

„Da wollen und müssen wir helfen“, sagt Busdorfs Bürgermeister Kay-Michael Heil – und darin sind sich die Mitglieder des Busdorfer Festausschusses allesamt einig. Gemeinsam steht die Gruppe der Frauen und Männer aus Busdorf in Freud und Leid zusammen und bringen nun mitsamt des Haddebyer Pastors Kai Hansen eine Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine auf den Weg.

Der Hilfstransport wird strukturiert vorbereitet, nicht ins Blaue hinein. Es wird gekauft, was von den Menschen in der Not dringend benötigt wird. Ralf Feddersen, Amtsdirektor

Bedarf an Hilfsgütern wird koordiniert

Unter dem Motto „Busdorf hilft“ sammelt der Festausschuss nun Geldspenden, um damit notwendige Hilfsgüter in großer Stückzahl in Koordination der Hilfsorganisation anzuschaffen. In Absprache wird die Bedarfsliste der Hilfsgüter mit anderen Hilfsorganisationen koordiniert und gebündelt. „Der Transport wird strukturiert vorbereitet, nicht ins Blaue hinein. Es wird gekauft, was von den Menschen in der Not dringend benötigt wird“, so Amtsdirektor Ralf Feddersen.

Neben Hygieneartikeln, Windeln und Dingen des täglichen Bedarfs werden in erster Linie Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Sets, Schmerzmittel, haltbare Lebensmittel in Konserven, Bettdecken, Schlafsäcke und Isomatten, wärmende Socken, große Zelte und vieles mehr benötigt. „Wir versuchen, dass wir das Maximale an Hilfe organisieren können“, sagt Kay-Michael Heil. Den Transport der Hilfsgüter und die Übergabe an die Koordinationsstelle vor Ort übernimmt Jörg Saar, Spediteur aus Busdorf, der sich seit vielen Jahren im Festausschuss und in der Gemeinde engagiert.

Wir werden Menschen erwarten. Wer Wohnraum, eine Ferienwohnung oder ein Zimmer zur Verfügung stellen kann, der meldet sich bitte in der Amtsverwaltung. Wir werden alles an Angeboten entgegnen nehmen. Ralf Feddersen, Amtsdirektor

Bürgermeister und Amtsvorsteher danken für die Hilfsbereitschaft und die Vorbereitung der Hilfsaktion. Haddebys Pastor zollt ebenfalls Anerkennung. „Dass so ein Festausschuss weiß, wann Feste und wann Hilfe angesagt sind, ist das Größe“, sagt Kai Hansen.



Wohnraum zur Aufnahme Geflüchteter gesucht

Ilse Schleth, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins in Busdorf, sagte bereits den Spendenbetrag von 500 Euro zu. Die Mitglieder des Festausschusses werden sich ebenso mit einem Spendenbeitrag von 500 Euro beteiligen. Busdorfs Bürger werden nun mit einem Infoschreiben informiert.

Weiterhin wird Wohnraum gesucht, um den notgestrandeten Frauen und Kindern aus der Ukraine kurzfristig eine Unterkunft zu geben. „Wir erwarten Menschen. Wer Wohnraum, eine Ferienwohnung oder ein Zimmer zur Verfügung stellen kann, der meldet sich bitte in der Amtsverwaltung. Wir werden alles an Angeboten entgegnen nehmen.“ Feddersen lobte den Zuspruch der Bürger im Amt Haddeby. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm“, sagte er.

Wer helfen möchte, meldet sich im Amt Haddeby unter Telefon 04621-3890. Das Amt Haddeby hat ein Spendenkonto eingerichtet:

Ukraine-Hilfe Busdorf: Amtskasse Haddeby für Gemeinde Busdorf,

IBAN: DE42 2175 0000 0041 0002 01

BIC: NOLADE21NOS

Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe Busdorf