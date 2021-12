Statt Weihnachtsmarkt : Busdorf: Trecker-Korso mit Weihnachtsmann und Elfen

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie hatte sich der Busdorfer Festausschuss eine ganz besondere Aktion ausgedacht.

Busdorf | Nach Sonnenuntergang wurde es am Samstagabend in Busdorf so richtig bunt: Rund 30 weihnachtlich geschmückte und mit allerlei Lichterketten dekorierte Trecker zogen im Konvoi durch die Gemeinde, um den Familien und den Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Die Kinder warteten an Häusern und Straßen Vorneweg am Leitfahrzeug, einem Schlep...

