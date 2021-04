Busdorf : Günter Clausen arbeitet seit 40 Jahren im Amt Haddeby

Seit 40 Jahren pflegt Günter Clausen die Grünanlagen im Amt Haddeby und bringt auch den Karberg zum Blühen.

Busdorf | Der Karberg trägt seine Handschrift: Zigtausend Osterglocken, Krokusse, bunte Frühlings- und Sommerblumen sowie Herbststauden, Friedendsrosen und Bäume hat Günter Clausen in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Amtsbauhof-Mitarbeiter auf dem Gelände der Kriegsgräberstätte in Fahrdorf gepflanzt. Seine jüngste Pflanzaktion: 10.000 Krokusse in den Amtsf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.