Busdorf : DRK-Vorsitzende Ilse Schleth sucht dringend Blutspender

Ilse Schleth, Vorsitzende des DRK in Busdorf, weist darauf hin, dass dringend Blutspender gesucht werden.

Busdorf | Busdorfs DRK-Ortsvereins-Vorsitzende Ilse Schleth informiert über den Blutspende-Termin in Busdorf, der am 23. April von 16 bis 19.30 Uhr im Ansgarhaus der Kirchengemeinde in der Rendsburger Straße 30 geplant ist. Landesweit werden sinkende Teilnehmerzahlen verzeichnet, insbesondere in der Corona-Pandemie. „Es werden händeringend Blutspenden benötigt....

