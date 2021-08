Alte Spritfabrik in Schleswig : „Bunte Runde“: Oldtimer, Harleys, Livemusik und Burger

Am Sonnabend wird an der Alten Spritfabrik in St. Jürgen so einiges geboten.

Schleswig | Zur „Bunten Runde“ wird am Sonnabend ab 12 Uhr auf das Gelände der Alten Spritfabrik, St. Jürgener Straße 60, eingeladen. Hier riecht es dann nicht nur nach „Kurrywurst“, Burgern und Pommes. Zudem werden auch Oldtimer, Youngtimer, US-Cars, Harleys und andere Motorräder erwartet. Außerdem gibt es Live-Musik von Friedrich Jr., Livespainting und Dietmar ...

