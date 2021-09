Bundestagswahl 2021 : Schlange vor dem Wahllokal: In Neuberend müssen die Wähler Geduld haben

Das Wahllokal in Neuberend ist am Sonntag ein echter Anziehungspunkt. Wer wählen möchte, muss eine Weile warten und sich in die Schlange einreihen.

Kappeln | Kurz nach 13 Uhr stehen die Wähler im Neuberender Gemeindehaus Schlange, um ihre Stimme abzugeben. Nach dem ersten Ansturm am Morgen folgt nun die zweite Welle an Wahlberechtigten, die bei Bettina Lüloff auflaufen. Die Wahlhelferin nimmt die Wahlbenachrichtigung entgegen, gleicht die Daten mit dem Verzeichnis ab – und setzt einen Haken. An der nächste...

