Süderbrarup : „Windeltaschentour“: Bürgermeister Christian Hansen begrüßt Neubürger

Für fünf neue Erdenbürger gab es jetzt Geschenke von der Gemeinde.

Süderbrarup | Am vergangenen Sonnabend hatte Süderbrarups Bürgermeister Christian Hansen eine ganz besonders schöne Aufgabe zu erledigen, wie er sagte. Am Vormittag war er auf „Windeltaschentour“ und begrüßte die fünf neuen Erdenbürger in Süderbrarup mit einem Willkommensgeschenk. Auch interessant: Begrüßungsschreiben für Neubürger kommen gut an Jessica Linde...

