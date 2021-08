75 Jahre Schleswig-Holstein : Bürgerfest auf der Schlossinsel zeigt die Vielfalt des Landes

Wer kein Friesisch spricht, konnte es beim Bürgerfest auf der Schleswiger Schlossinsel lernen. Die Feier zum 75. Landesgeburtstag machte das und noch einiges mehr möglich.

Schleswig | Rasenmäher, Hosenanzug, Ameise oder doch Rasierpinsel? Das war die Frage am Stand des Nordfriesischen Vereins, bei der es galt, die Bedeutung des friesischen Worts „Åntretemåntre“ zu erraten. Elena Lemma und Thomas Nenov aus Eckernförde hatten sichtlich Spaß an dem kleinen Quiz rund um diesen Dialekt – und überhaupt am Besuch des Bürgerfestes am Sonnt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.