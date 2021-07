Bruno-Lorenzen-Schule Schleswig : Abschied nach 33 Jahren: „Käpt'n“ Michael Reisch geht von Bord

Urgestein Michael Reisch wurde nach 33 Jahren an der Bruno-Lorenzen-Schule mit seinen Kolleginnen Barbara Westphal, Birte Erichsen, Regina Trenktrog, Anne Flüh und Carola Brammer in den Ruhestand verabschiedet.

Schleswig | 33 Jahre an der Bruno – „so alt sind noch nicht einmal einige der aktuellen Kollegen“, witzelte der Schulleiter der Bruno-Lorenzen-Schule, Bernd Nissen, bei der Verabschiedung von BLS-Urgestein Michael Reisch in den Ruhestand. Manch ein Schüler werde sich an den charismatischen Sport- und Französischlehrer erinnern, der auch Weltkunde und Wipo unterri...

