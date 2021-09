Strafverfahren eingeleitet : Borgwedel und Stexwig: Postbote stellt Hunderte Wahlbenachrichtigungen nicht zu

In der Wohnung des Mannes fand die Polizei nicht nur die gesuchten Wahlbenachrichtigungen, sondern auch mehr als 1000 Briefe.

Schleswig / Borgwedel / Stexwig | 650 bis 700 Wahlbenachrichtigungen hat ein Postzusteller im Kreis Schleswig-Flensburg nicht zugestellt. Betroffen waren die Ortschaften Borgwedel und Stexwig. Bereits am 6. September hat die Deutsche Post AG deshalb nach internen Ermittlungen Strafanzeige gegen den Angestellten bei der Kriminalpolizei in Schleswig erstattet. Am Dienstag nun durchsu...

