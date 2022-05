Bollingstedt : Die Mehrzweckhalle heißt jetzt Klaus-Jetter-Halle

Der frühere TSV-Vorsitzende Klaus Jetter hatte den Bau des Gebäudes maßgeblich vorangetrieben. Nun erhielt er eine besondere Ehrung.

Bollingstedt | Die Mehrzweckhalle in Bollingstedt hat einen neuen Namen: Klaus-Jetter-Halle. In einer Feierstunde trat die Umbenennung jetzt offiziell in Kraft. Namensgeber ist Klaus Jetter, heute 81 Jahre alt, hatte sich in den 1980er-Jahren sehr für die Halle und den TSV eingesetzt, wie Ehrenbürgermeister Bernd Nissen und einige von Jetters Weggefährten betonten. ...

