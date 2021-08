Bollingstedt: Mütter in Sorge : 16-Jährige kippen auf Partys um – sind K.o.-Tropfen der Grund?

Wenn es Jugendlichen auf Partys plötzlich richtig schlecht geht, keimt häufig der Verdacht auf, dass K.o.-Tropfen im Spiel waren. So auch im Fall zweier 16-Jähriger aus Bollingstedt.

Bollingstedt | Karen Schmidt und Melanie Steffensen aus Bollingstedt sind in Sorge um ihre heranwachsenden 16-jährigen Töchter. Wie es dieses Alter so mit sich bringt, gehen die Jugendlichen auch gerne mal feiern. Und nach den langen Corona-Beschränkungen gibt es bei den jungen Leuten durchaus einen Nachholbedarf an Geselligkeit. Doch beide Mädchen machten beim Feie...

