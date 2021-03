Automat umgebaut : Bienenfutter statt Kaugummi am Kropper Rathaus

Gut für die Bienen: Ein umgebauter alter Automat am Kropper Rathaus spuckt nun Blumensamen statt Kaugummi aus.

Kropp | Mit einem Dreh zum Bienenretter – die Gemeinde Kropp ist um eine Attraktion für Gartenfreunde reicher: Aus einem umgebauten, knallgelben Kaugummiautomaten, der am Rathaus installiert wurde, kann man nun Samenmischungen ziehen. Die Idee an sich ist nicht neu. In Kropp wurde sie nun von Pauline Lorenzen, Auszubildende im ersten Lehrjahr zur Verwaltun...

