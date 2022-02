Naturbauhaus im Friedrichsberg : Bewaffneter Überfall auf Arne Bauer: Der Schock sitzt tief

Am Montag betrat ein Mann am hellichten Tag das Schleswiger Naturbauhaus. Er bedrohte Arne Bauer mit einem Messer, zwang ihn die Kasse zu öffnen und flüchtete. Am Tag danach ist der Ladenbesitzer noch völlig aufgelöst.

Schleswig | Immer wieder hört Arne Bauer auf zu reden und starrt aus dem Fenster seines Naturbaumarktes im Friedrichsberg in Schleswig. Der Schock vom Überfall am Montag sitzt heute – einen Tag später – noch tief. „Am hellichten Tag kam er rein“, erzählt Bauer. Er saß gerade mit seiner Frau hinten und hat Kaffee getrunken als er gegen 13.20 Uhr hörte, wie jema...

