Zwischen Klein Rheide und Kropp : Betrunken mit 200 Stundenkilometern über die Landstraße gerast: Verurteilt

Am 3. April lieferte sich ein 34-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der L39 zwischen Klein Rheide und Kropp. Jetzt wurde das Urteil am Schleswiger Amtsgericht gesprochen.

Kropp/Schleswig | Die Liste der Straftaten, die einem junge Mann aus Seeth am Freitag vor dem Amtsgericht in Schleswig zur Last gelegt wurden, war lang: In einem roten Mazda 5 war er am 3. April mit geschätzten 200 Stundenkilometer über die Landesstraße 39 zwischen Klein Rheide und Kropp gerast, um einem Polizeiwagen, der ihn verfolgte, zu entkommen. Laut Anklage ein F...

