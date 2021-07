Bollingstedt : Beteiligter und Zeugen eines Unfalls auf der L317 gesucht

Der Fahrer eines Opel Astras fuhr einem Peugeot 208 auf, sodass dieser in die gegenüberliegende Leitplanke geschoben wurde.

09. Juli 2021, 13:34 Uhr

Schleswig | Die Polizei Silberstedt sucht einen Beteiligten und weitere Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 8 Juli, um 11.20 Uhr auf der L317 beim Einfädelungsstreifen bei Bollingstedt ereignet hat.

Eine Fahrzeugkolonne fuhr demnach in Richtung Schleswig. Nach ersten Erkenntnissen wollte das erste Fahrzeug der Kolonne, ein heller Kleinwagen, einem anderen Autofahrer die Auffahrt auf die L317 ermöglichen und bremste ab. In Folge des Bremsmanövers kam es am Ende der Schlange zu einem Auffahrunfall, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Fahrer leicht verletzt

Der Fahrer eines Opel Astras fuhr einem Peugeot 208 auf, sodass dieser in die gegenüberliegende Leitplanke geschoben wurde. Dabei wurde der Fahrer des Opels leicht verletzt. Der helle Wagen fuhr anschließend weiter. Dessen Fahrer sowie alle anderen Autofahrer der Kolonne und Zeugen, die noch nicht von der Polizei erfasst wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Silberstedt zu melden – unter 04626/4049920 oder silberstedt.pst@polizei.landsh.de.