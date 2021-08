Geburtstag mit Verspätung : Ein besonderes Geschenk für den HSV-Fanclub der Schleswiger Werkstätten

Zwar musste der Fanclub „HSV Schlei – immer dabei“ seinen fünften Geburtstag coronabedingt ein Jahr später feiern – dafür brachte ihn das Geschenk ein bisschen näher an die Idole heran.

Schleswig | Der sportliche Mercedes SLK von „HSV-Heike“ in den Farben Blau-Weiß-Schwarz mitsamt Raute und Autogrammen zahlreicher Fußballspieler und einiger Trainer war der Hingucker und beliebtes Foto-Motiv am Sportplatz des VfR Schleswig: Hier hatte der Fußball-Fanclub der Schleswiger Werkstätten „HSV Schlei – immer dabei“ am Sonnabend, 21. August, zum „fünf pl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.