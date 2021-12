Feuerwehreinsatz in Schleswig : Berliner Straße – Wohnung vollständig ausgebrannt

In einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen.

Schleswig | Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus musste die Schleswiger Feuerwehr am späten Montagabend ausrücken. Zunächst war nur eine Rauchentwicklung gemeldet worden – doch das Feuer breitete sich schnell aus. Gegen 21.30 Uhr hatten Anwohner die Rauchentwicklung aus dem Haus in der Berliner Straße gemeldet. Offensichtlich war es in einer Wohnung im ers...

