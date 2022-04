Vor zwei Jahren gegründet : Bereits 80 Mitglieder: Wie der Förderverein die Feuerwehr Schleswig unterstützt

Man muss nicht bei der Feuerwehr sein, um sie zu unterstützen. Deshalb wurde vor zwei Jahren ein Förderverein gegründet. Was er inzwischen vorzuweisen hat, lesen Sie hier.

Schleswig | Vor zwei Jahren wurde der Förderverein der Feuerwehr Schleswig gegründet. Rainer Raup ist sein Vorsitzender und zieht Bilanz. Er verzeichnet eine positive Resonanz des Vereins, der heute bereits 80 Mitglieder zählt. Weiterlesen: Feuer am Stadtfeld in Schleswig: Großer Schreck für das Fitnessstudio „Vitalien“ Verein hat einiges vorzuweisen In ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.