Acht Gemeinden involviert : Bedarf an Plätzen wächst weiter: Bekommt das Amt Haddeby eine neue Kita?

Trotz Anbauten und Auslagerung von Naturgruppen, sind auf Sicht nicht genügend Plätze in den Kitas der Gemeinden des Amtes Haddeby vorhanden. Deshalb wird nun über eine gemeinsame Lösung nachgedacht.

Busdorf | Haddeby hat ein Problem. In den Kitas herrscht Platzmangel. Die Kapazitäten der Einrichtungen in Busdorf, Fahrdorf, Dannewerk und Selk sind nahezu erschöpft. Trotz der jüngsten Erweiterungsbauten und Maßnahmen der Gemeinden, um mehr Platz zu schaffen, reicht dies offenbar nicht für die Zukunft aus. Der Bedarf an Kita-Plätzen wächst stetig, insbesonder...

