Tödlicher Unfall bei Ellingstedt : Unfall mit zwei Fahrzeugen: Zwei Tote und vier Schwerverletzte

Zwei Fahrzeuge im Bereich Kolonistenweg waren am Unfall beteiligt.

Ellingstedt | Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonnabend in den frühen Morgenstunden sind zwei Frauen im Alter von 17 und 21 Jahren ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der kooperativen Regionalleitstelle Nord in Harrislee ereignete sich der Unfall im Bereich Kolonistenweg. Zwei Fahrzeuge seien in den Unfallhergang verwickelt gewesen – in einem Wagen saßen sechs...

