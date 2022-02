Grünpflearbeiten an der Bundesstraße : Baumfällungen an der B76: Abfahrt Schleswig-Mitte an zwei Tagen gesperrt

Um Totholz und von Pilz befallene Bäume zu entfernen, sperrt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr an zwei Tagen die eine Abfahrt von der B76 in Richtung Schleswig-Mitte.

Schleswig | Baumfällungen führt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Dienstag, 8., und am Mittwoch, 9. Februar, jeweils von 9 bis 16 Uhr, an der Bundesstraße 76 in der Abfahrt Schleswig-Mitte (Westseite) durch. Zur Wahrung der Verkehrssicherheit müssen dort Totholz und von Pilz befallene Bäume entfernt werden. Hierfür muss die Abfahrt von der B201 kommend ...

