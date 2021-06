Baugebiet „An den Wichelkoppeln“ : So werden die Straßen im Schleswiger Neubaugebiet heißen

Wer sind die Namensgeber der neuen Straßen im Baugebiet „Wichelkoppeln“? Ein Atlas von Herrn Diercke sollte in den Bücherregalen der Bewohner zumindest nicht fehlen.

Schleswig | Wer künftig in dem Neubaugebiet wohnt, wird Anschriften in der Asta-Heiberg-Straße, in der Ulrike-von-Pogwisch-Straße, der Anna-Schwerdt-Straße oder in der Carl-Diercke-Straße auf dem Briefkopf stehen haben. Und der Doris-Esselsbach-Weg verbindet den Lollfuß mit dem Burggraben. Die Vorschläge für Namen der vier Straßen sowie den Verbindungsweg zwis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.