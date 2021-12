Bauen in Schleswig : Baugebiet „An den Wichelkoppeln“: Die begehrten 42 Grundstücke wurden verlost

Die Grundstücke wurden in einem Losverfahren vergeben, bei dem Familien mit minderjährigen Kindern die größten Chancen hatten.

Schleswig | Am Mittwoch wurden die Grundstücke „An den Wichelkoppeln“ verlost. Coronabedingt musste die Verlosung digital via Livestream stattfinden. Das Losverfahren sah zwei Durchgänge vor: Im ersten Durchgang wurden zehn Lose aus einem Topf gezogen, in dem ausschließlich Familien mit minderjährigen Kindern waren. Im zweiten Durchgang wurde für die restlichen G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.