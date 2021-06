Bauboom in Süderbrarup : Gemeinde plant mehr als 50 neue Wohnungen

Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Mietling und hinter dem Rewe-Markt könnten 53 neue Wohnungen entstehen. Ein Investor hat jetzt seine Pläne vorgestellt.

Süderbrarup | Inzwischen ist das alte Mietling-Gebäude in der Holmer Straße 1 in Süderbrarup abgerissen. Die Gärtnerei musste sich wegen Insolvenz von ihrem Standort in Süderbrarup trennen. Die Investoren Engel und Kunz aus Flensburg wurde auf das Grundstück aufmerksam und stellten Ende Januar der Gemeindevertretung erste Planungen vor, die durchaus Diskussionsbeda...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.