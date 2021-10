Vollsperrung : Bauarbeiten: Moltkestraße wird für zwei Wochen gesperrt

Es sind Bauarbeiten an der Fernwärmeleitung nötig. Von der Vollsperrung betroffen sind auch Einmündungsbereiche.

Schleswig | Die Moltkestraße muss ab Montag, 4. Oktober, 7 Uhr, im Bereich durch die Stadt voll gesperrt werden. Das teilte Stadtsprecherin Jane Dittmer am Freitag mit. Die Sperrung gilt voraussichtlich für zwei Wochen – also bis einschließlich Sonntag, 17. Oktober, um 17 Uhr – für den Durchgangsverkehr in beide Richtungen. Mehrere Straßen in Schleswig betroff...

