Bau- und Umweltausschuss : Bebauung der Freiheit und Sanierung der Schulen beschäftigen die Politik

Der Bau- und Umweltausschuss beschäftigt sich unter anderem mit Bebauungsplänen im Altstadtbereich und auf der Freiheit.

Schleswig | Am Dienstag, 20. April, findet die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses statt. Auf der Tagesordnung stehen einige Entscheidungen an. So wird es beispielsweise um eine Veränderungssperre des Bebauungsplans „Altstadtbereich“ gehen. Auch die Bebauung und Gestaltung auf der Freiheit wird diskutiert – vor allem geht es um den Bereich zwischen ...

