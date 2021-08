Bahnhofsmission Schleswig : Hilfe am Bahnsteig – trotz Corona-Pandemie

Ilona Falk-Sinram, Georg Niedziella, Klaus-Dieter Nothdurft und Dirk Janz unterstützen am Bahnhof bei der Suche nach Anschlussverbindungen und sind da, wenn Menschen in Not sind.

Schleswig | Der Regional-Express 7 Richtung Flensburg nähert sich. Noch bevor der grüne Doppelstockzug auf Gleis 1 des Schleswiger Bahnhofs hält, stehen die Menschen am Bahnsteig und warten auf die Bahn. Unter ihnen ist auch Ilona Falk-Sinram. Allerdings will sie nicht in den Zug einsteigen: Die Frau mit der blauen Weste schaut aufmerksam die Ein- und Aussteigend...

