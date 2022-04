Kreisverkehr B77 : Warnstreik macht Straßensperrung in Busdorf erforderlich

Noch vor Ostern ist mit Behinderungen im Straßenverkehr auf der B77 in Busdorf zu rechnen. Anlass ist ein Warnstreik der IG Metall.

Busdorf | Aufgrund eines Warnstreiks der IG Metall vor dem Gelände der Nord-Ostsee Automobile (Schulstraße 34 in Busdorf) wird es am Donnerstag, 14. April, in der Zeit von 12 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr eine halbseitige Straßensperrung geben. Dies teilt die Kreisverwaltung mit. Lesen Sie auch: Wikingermuseum: Mehr als 100 Händler werden beim Frühjahrsmark...

