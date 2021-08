Versuchter Mord : B 201 in Brebel: Steinewerfer-Urteil jetzt rechtskräftig

Im August 2018 hatten drei junge Männer Pflastersteine auf Autos unter anderem in Süderbrarup, Kappeln und Gelting geworfen. Der Bundesgerichtshof hat nun das Urteil wegen versuchten Mordes bestätigt.

Süderbrarup | Es waren erschütternde Taten in der Nacht zum 26. August 2018: Mehrere Jugendliche warfen Pflastersteine auf Autos unter anderem in Süderbrarup, Kappeln und Gelting. Ein Stein durchschlug die Seitenscheibe eines Kleinbusses, in dem auf der B201 bei Brebel mehrere Senioren unterwegs waren. Auch die Windschutzscheibe wurde beschädigt. Nur durch glücklic...

