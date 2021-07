Schleswig : Autoreifen im Kolonnenweg zerstochen

An insgesamt 14 Fahrzeugen wurden die Reifen zerstochen. Wer in diesem Zusammenhang Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Schleswig in Verbindung zu setzen.

