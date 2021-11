A-Klasse-Mercedes ausgebrannt : Schleswig: Auto gerät mitten im Schwarzen Weg während Fahrt in Brand

Mit Wasser aus dem Tank ihres Löschfahrzeuges bekämpfte die Schleswiger Feuerwehr den Brand. Sie konnte aber nicht verhindern, dass die Mercedes A-Klasse komplett ausbrannte.

Schleswig | Einen gehörigen Schrecken erlitt ein junger Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 14.10 Uhr im Schwarzen Weg mitten in der Schleswiger Innenstadt: Während der Fahrt geriet sein Auto plötzlich in Brand. Flammen unter dem Wagen Der junge Mann hatte seinen Vater kurz zuvor bei einer Arztpraxis in der Nähe abgesetzt – als er sich wieder auf den H...

