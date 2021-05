Kreis Schleswig-Flensburg : Umzug: Ausländerbehörde in Schleswig am 10. und 11. Mai nicht erreichbar

Ab Mittwoch, 12. Mai, befindet sich die Ausländerbehörde im Untergeschoss des Kreishauses.

Schleswig | Die Ausländerbehörde des Kreises zieht am 10. und 11. Mai innerhalb des Kreishauses um und ist daher an diesen Tagen nicht erreichbar. Das Teilte Kreissprecherin Martina Potztal mit. Bereits vereinbarte Termine würden jedoch bleiben bestehen. Ab Mittwoch, den 12. Mai, ist die Ausländerbehörde im Untergeschoss des Kreishauses, in den ehemaligen Räum...

