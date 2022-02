Frischer Fisch in Schleswig : Ausgebliebener Winter, warme Schlei: Die Heringe sind schon da

Durch den milden Winter, ist die Wassertemperatur in der Schlei dieses Jahr schon früh auf fünf Grad angestiegen, erklären die Holmer Fischer Jörg Nadler und Jörn Ross. Und Heringe mögen ihr Wasser gern ab vier Grad.

Schleswig | Wo der Kormoran ist, ist Fisch. Und derzeit kann man den Kormoran vermehrt in der Schlei fischen sehen. „Der Hering ist schon da“, sagt der Holmer Fischer Jörg Nadler. Denn dieser orientiere sich an der Wassertemperatur. „Weil der Winter sehr mild war, ist es dem Hering schon warm genug in der Schlei“, so Nadler. Er habe auch schon welchen gefangen...

