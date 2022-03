Wirtschaft in Schleswig-Flensburg : Aus der Eisenzeit: Spuren von Langhaus unter Schubys neuem Gewerbegebiet gefunden

Bevor gebaut werden darf, sind die Archäologen dran: Auf der Erweiterungsfläche für Schubys Gewerbegebiet fanden sie nun Spuren eines Langhauses aus der Eisenzeit.

Schuby | Bevor das Gewerbegebiet in Schuby an der B201 erweitert werden kann, sind die Archäologen am Zug. Bei den bei solchen Bauvorhaben vorgesehenen Voruntersuchungen hätten sie in einer Ecke des Geländes Hinweise auf Siedlungsspuren gefunden, erklärt Stefanie Klooß vom Archäologischen Landesamt. Diese Spuren wurden nun eingehender untersucht. Die sogenan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.