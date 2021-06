Mord in Schuby : Auf der Suche nach den Emotionen des Angeklagten

Maik G. steht in Flensburg vor Gericht, weil er auf seine Frau eingestochen, sie gefesselt, missbraucht und angezündet haben soll. Die Kammer versuchte nun mit wenig Erfolg, seine Emotionen auszuloten.

Flensburg | Die Anklage der Staatsanwaltschaft klang sehr bestimmt: Am 11. November soll der 47-jährige Maik G. in dem gemeinsamen Haus in Schuby mit einem Schweizer Taschenmesser auf seine 41-jährige Ehefrau eingestochen, sie anschließend gefesselt, sexuell missbraucht und angezündet haben, weil sie eine Beziehung mit einem Arbeitskollegen eingegangen sein soll....

