Corona-Regeln der Landesmuseen : Auf Schloss Gottorf und in Haithabu gelten weiter strenge Regeln

Angesichts des wechselhaften Wetters freuen sich Schloss Gottorf und Haithabu über hohe Besucherzahlen. Aber trotz aktueller Lockerungen gelten für die Landesmuseen weiter strenge Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus.

Schleswig/Haddeby | „Schietwetter ist das Beste für uns“, freut sich Frank Zarp, Sprecher der Landesmuseen in Schleswig. „Wenn es nach Regen oder Gewitter aussieht, entscheiden sich die Leute eher dafür, den Tag im Museum zu verbringen.“ Dass es vor allem viele Urlauber ins Museum zieht, ist derzeit an den prall gefüllten Parkplätzen vor Schloss Gottorf und in Haddeby be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.