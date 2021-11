Corona in Schleswig-Flensburg : Auch das Impfzentrum in Kropp wird wiedereröffnet

Erst Norderbrarup, jetzt auch Kropp – die beiden Impfzentren werden im Dezember wiedereröffnet. Beim Kreis arbeitet man mit Hochdruck daran, schon zum Monatsbeginn starten zu können.

Kropp | Es ist keine zwei Monate her, da wurden die Impfzentren im Land geschlossen, auch die beiden Zentren des Kreises Schleswig-Flensburg in Norderbrarup und Kropp. Nach Bekanntgabe der Wiedereröffnung des Impfzentrums in Norderbrarup vor einer Woche steht nun fest, dass auch das Impfzentrum in Kropp im Dezember wieder öffnen wird. Weiterlesen: Corona-I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.