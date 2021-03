Bundesstraße 201 gesperrt : B201: Asphaltierungsarbeiten in Silberstedt starten

Wegen beginnender Asphaltierungsarbeiten wird die B201 in Silberstedt gesperrt.

Silberstedt | Die Sanierungsarbeiten an der die B201 in Silberstedt zwischen Tükeslih und Augang werden fortgesetzt, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) mit. Zur Vorbereitung der Asphaltierungen ist die Einmündung der L299 (Jübeker Weg) auf die B201 (Hauptstraße) in Silberstedt ab Dienstag, 23. März, voll gesperrt. Während der Asphaltierungsarbeite...

