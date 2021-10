Archäologische Grabungen : Seltener Fund in Fahrdorf: Arbeitsbeile und Sicheln aus der Bronzezeit ausgegraben

Archäologen haben auf einem Acker an der Schlei Arbeitsbeile aus der älteren Bronzezeit – also zwischen 1500 und 1300 vor Christus – ausgegraben.

Fahrdorf | Archäologen haben auf einem Acker bei Fahrdorf an der Schlei mehrere Beile und Sicheln aus der Bronzezeit ausgegraben. „Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass solch ein Hortfund der Bronzezeit in Schleswig-Holstein entdeckt wird“, teilte Grabungstechniker Jan Fischer vom Archäologischen Landesamt am Donnerstag mit. Auch interessant: Neues Bau...

