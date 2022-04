Naturpark Schlei : „Themenpfad Gewässer“: Eine App als Begleiter beim Spaziergang rund um UIsnis

Wer mehr darüber erfahren möchte, wie das Wasser die Landschaft an der Schlei prägt, kann auf einem Spaziergang das Handy mitnehmen. Hier lesen Sie, wie das funktioniert.

Ulsnis | Die Schleiregion – geformt von Wasser und Mensch. Doch wie ist alles entstanden? Welche Spuren hat das Wasser hinterlassen und warum? Wieso erscheint das Wasser der Schlei von weitem blau und ist aber von nahem oft trüb? Ab sofort können Einheimische und Urlauber in Ulsnis nicht nur hervorragend in der Natur und am Wasser spazieren gehen, sondern sich...

