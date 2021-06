Touristenattraktion ausgebremst : Angelner Dampfeisenbahn steht still – das Gras auf der Strecke ist zu lang

Bahnfreunde und Touristen sind frustiert: Die Angelner Dampfeisenbahn wird vom Grasbewuchs an der Strecke ausgebremst. Die Hoffnung liegt nun auf Glyphosat und zwei Arbeitern mit Fadenschneidern.

Kappeln | Die Angelner Dampfeisenbahn gehört zu den Touristenattraktionen in Angeln. Eine gemächliche Fahrt durch die idyllische Landschaft an der Schlei in historischen Waggons, gezogen von einer schnaufenden Dampflok gehört zu den Höhepunkten eines Urlaubs im nördlichen Schleswig-Holstein. Eigentlich sollte die Bahn schon jetzt zwischen Kappeln und Süderbraru...

