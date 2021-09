Satruper Straße in Böklund : Anbau in Flammen: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Zwei Wehren rückten am Sonntagnachmittag zu einem Feuer in Böklund aus. Ein hölzerner Unterstand war in Brand geraten.

Böklund | Gerade noch rechtzeitig konnte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag, 26. September, in der Satruper Straße ein Feuer eindämmen, bevor dieses auf ein Einfamilienhaus übergreifen konnte. Gegen 14.45 Uhr hatten Anwohner bemerkt, dass ein hölzerner Unterstand an dem Einfamilienhaus in Brand geraten war und verständigten die Feuerwehr. Rettungswagen und P...

