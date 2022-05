Tamara Blasel : Schleswigs Amtsgerichts-Direktorin nach zwei Jahren schon wieder weg

Tamara Blasel hatte den Posten erst Anfang 2020 angetreten. Jetzt übernimmt sie eine neue Aufgabe.

Schleswig | Sie war im Januar 2020 mit Vorschuss-Lorbeeren an die Schlei gewechselt. Als Tamara Blasel Anfang 2020 Direktorin des Amtsgerichts in Schleswig wurde, sagte die damalige Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack: „Sie sind ein echter Gewinn für dieses Haus. Hier kommt die richtige Person an den richtigen Ort.“ Gut zwei Jahre später ist die 51-jährige...

