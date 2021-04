Altstadt und Holm : Energieeffizienz: Schleswig soll neue Fenster und Türen bezuschussen

Die Erneuerung von Fenstern und Türen in der Altstadt und auf dem Holm sollen von der Stadt bezuschusst werden.

Schleswig | Wer eine Wohnung oder ein Haus in der Altstadt oder auf dem Holm besitzt, soll künftig von der Stadt Zuschüsse für eine Erneuerung von Fenstern und Türen zur energetischen Aufbesserung erhalten. Vorausgesetzt das brutto Haushaltseinkommen beträgt maximal 60.000 Euro. Das hat der Bau- und Umweltausschuss am Dienstag in einer Vorberatung beschlossen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.