Infektionsgeschehen : Als erster Kreis seit Februar: Schleswig-Flensburgs Inzidenz ist einstellig

Am Donnerstag fiel die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises erstmalig in diesem Jahr unter 10.

Schleswig | Als erster Kreis in Deutschland unterschreitet Schleswig-Flensburg seit Februar einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 10. Wenn auch nur knapp: 9,9 lautet der Wert, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag meldet. Dicht gefolgt von Flensburg, in dem die Inzidenz bei 10,0 liegt. Damit stellt die nördlichste Spitze Deutschlands auch die Spitze D...

