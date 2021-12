Corona in Schleswig-Flensburg : Alle Intensivbetten belegt: Warum man im Schleswiger Krankenhaus trotzdem gelassen bleibt

Derzeit liegen vier Corona-Patienten im Schleswiger Helios-Klinikum, jedoch keiner von ihnen auf der Intensivstation. Die ist zwar voll, die Klinikleitung sieht sich aber bei einer Verschärfung der Situation gewappnet.

Schleswig | Während in Teilen von Süd- und Ostdeutschland die Corona-Infektionszahlen derzeit geradezu explodieren, ist hierzulande die Lage noch vergleichsweise ruhig. Das schlägt sich auch in der Belastung der Intensivstationen mit Corona-Patienten in den Krankenhäusern nieder. Auch wenn im Kreis Schleswig-Flensburg aktuell Rekord-Inzidenzwerte gemeldet werden,...

